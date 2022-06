Carnesecchi, giornata di svolta? L’agente a Bergamo per mediare con l’Atalanta

Questa può essere la giornata di Marco Carnesecchi: l’agente del giocatore è atteso a Bergamo per mediare con l’Atalanta

Questa potrebbe essere la giornata di Marco Carnesecchi. Lo slancio di ottimismo registrato dopo il rilancio di Lotito per il portiere (12 milioni più 3 di bonus) è stato frenato bruscamente dall’Atalanta. Percassi non ha dato il via libera, chiede 18 milioni (15 più 3).

L’Atalanta non ha mai concesso il via libera non solo perché non ha accettato l’offerta economica, ma soprattutto perché è sempre stata intenzionata a condere solo un prestito. Lotito spinge per acquistare Carnesecchi a titolo definitivo. Sperava di fare centro offrendo 15 milioni con i premi, è rimasto spiazzato. Non rilancerà, salvo sorprese. L’offerta presentata per la Lazio è irrinunciabile. L’Atalanta non la pensa così.

Per questo motivo – spiega Gianluca Di Marzio – l’agente del giovane portiere (Augusto Carpeggiani) sarà presente oggi a Zingonia, centro d’allenamento nerazzurro, per cercare di avvicinare le parti e sbloccare la situazione.