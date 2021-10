Caressa: «Bruttissimo rapporto con Fascettti dai tempi della Lazio»

Fabio Caressa ha svelato un curioso retroscena su Fascetti, allenatore col quale ha il peggior rapporto professionale

Fabio Caressa, intervistato da Calciatori Brutti sul loro canale Youtube, ha svelato un curioso retroscena sulla sua carriera:

«L’allenatore con cui ho il rapporto peggiore? Eugenio Fascetti, ma non per colpa mia. Lui ha sempre parlato malissimo di me, io trovo sia un bravissimo allenatore e non ne ho mai parlato male. Tutto è nato nel 1987, quando ero inviato a Tor di Quinto al campo d’allenamento della Lazio per Teleroma56 e Fascetti allenava i biancocelesti. Lui aveva discusso con alcuni della rete. Lì c’eravamo io e De Grandis (Stefano scriveva per Paese Sera) e quasi tutti i giorni ci cacciava dall’allenamento. Solo a noi due. Essendo molto giovane e quindi cazzuto riprendevo queste cose, poi mai andate in onda».