Cardone: «Lazio in flessione? E' vero ma non dimentichiamoci che...»

Intervistato da Radiosei, Cardone alla luce della sconfitta di sabato della Lazio contro il Milan, fa il punto della situazione dei biancocelesti in vista della gara di venerdì contro il Lecce

LAZIO IN FLESSIONE – La Lazio è in flessione, ma non dimentichiamoci che se siamo secondi è proprio perché abbiamo approfittato dei cali delle dirette avversarie che si impegnavano nelle coppe e puntualmente lasciavano in campionato parecchi punti.

Purtroppo contro il Torino abbiamo lasciato punti sanguinosi, ma anche sicurezza. Ecco perché sono ancora arrabbiato per quella sconfitta, sia con l’arbitro che per i nostri errori.

Giocatori di personalità e carattere di solito sono a centrocampo, la Lazio invece a centrocampo ha giocatori molto tecnici e leggeri che non fanno del carattere o della furia il loro punto di forza. Pioli ad esempio ha messo Krunic a centrocampo proprio perché col cagnaccio davanti alla difesa, Tonali e Bennacer sono più equilibrati. Alla Lazio manca proprio quel tipo di giocatore che equilibri la ‘leggerezza’ non di fisico, ma di atteggiamento dei centrocampisti attuali.

Sulla vicenda di Milinkovic non si possono fare minimamente parallelismi con la vicenda De Vrij. Sono cose profondamente diverse.

Sarà importante ritrovare il vero Immobile e sicuramente gli incoraggiamenti dei grandi attaccanti gli fanno bene. Lui sa che la gente gli vuole sempre bene e che gli è vicina perché sa che prima o poi si sbloccherà