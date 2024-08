Cardone: «Folorunsho Lazio solo in QUESTO CASO si può fare». La RIVELAZIONE sul colpo di mercato

Giulio Cardone, giornalista, dice la sua su Folorunsho e il possibile ritorno in biancoceleste in queste ore: il commento

Intervistato sulle frequenze di Radiosei, il giornalista di Repubblica Giulio Cardone ha parlato del possibile acquisto di Michael Folorunsho, giocatore in uscita dal Napoli, da parte del calciomercato Lazio.

LE PAROLE – «La Lazio considerandolo molto vicino per caratteristiche a Dele-Bashiru, prenderebbe Folorunsho solamente nel caso in cui il Napoli nell’ultimo giorno di mercato accettasse di cederlo in prestito gratuito con diritto di riscatto».