Cardone: «Bisogna esaminare ciò che ha detto Lotito! La cosa migliore? Prendere coscienza degli errori»

Giulio Cardone è intervenuto in seguito al Derby della Capitale esprimendo le proprie considerazioni! Ecco quanto emerso

La sconfitta per 2-0 nel derby non è soltanto una ferita di campo per la Lazio, ma rischia di trasformarsi in un passaggio chiave per il futuro biancoceleste. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha analizzato il momento della squadra di Maurizio Sarri allargando il discorso oltre la prestazione contro la Roma.

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Il tema centrale non riguarda solo il risultato dell’Olimpico, ma la necessità di capire quale direzione voglia prendere il club. Dopo una prova senza risposte convincenti, la Lazio è chiamata a fare chiarezza su progetto, ambizioni e prossime scelte. Ecco quanto emerso:

«Resto sorpreso davanti a una Lazio che non è riuscita a sfruttare una Roma praticamente assente nel primo tempo. I biancocelesti hanno pagato soprattutto la poca qualità negli ultimi metri e nella rifinitura. Per ragionare sul futuro bisogna partire dalle parole di Sarri, ma ancora di più da quelle di Lotito. Il presidente tende sempre a giustificare i propri errori e a scaricare le responsabilità sugli altri. Per migliorare, invece, il primo passo dovrebbe essere riconoscere ciò che non ha funzionato. Così si rischia un futuro da Udinese».