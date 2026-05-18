Panchina Lazio, spunta anche la suggestione del grande ex: clausola e possibile ritorno di Klose in biancoceleste

Panchina Lazio, Sarri sempre più lontano: la società valuta diversi profili per aprire un nuovo ciclo tecnico! Spunta anche l’ex Miroslav Klose

Tutto porta verso una possibile separazione. Il futuro di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, resta appeso all’incontro con la società, ma il clima attorno alla panchina biancoceleste sembra ormai orientato verso una svolta. Dopo una stagione chiusa tra delusioni, tensioni ambientali e risultati pesanti, il tecnico appare sempre più distante dal club e dai programmi futuri della dirigenza.

Il confronto servirà a capire se esistano ancora le condizioni per andare avanti insieme, ma la sensazione è che la frattura sia profonda. Per questo, nelle ultime ore, hanno già iniziato a circolare diversi nomi per l’eventuale successione.

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Panchina Lazio, tanti nomi sul tavolo della società per il post Sarri

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, tra i possibili candidati per la panchina biancoceleste ci sarebbero Fabio Grosso, tecnico reduce da esperienze importanti tra Serie A e Serie B, Rino Gattuso, allenatore dal profilo carismatico, Raffaele Palladino, tecnico giovane e già abituato alla massima serie, Fabio Pisacane, protagonista della salvezza del Cagliari, e Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese. In mezzo a questi profili, però, compare anche un nome dal forte impatto emotivo: Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio e figura ancora molto amata dal popolo biancoceleste.

Panchina Lazio, l’ipotesi Klose tra clausola e legame con l’ambiente

La pista legata all’ex centravanti tedesco, che ha da poco rinnovato il proprio contratto con il Norimberga, è complicata ma non impossibile in quanto, nell’accordo, sarebbe presente una clausola rescissoria capace di liberarlo subito. Un dettaglio che rende il suo nome non soltanto una suggestione romantica, ma una possibilità da monitorare con attenzione.

A favore di Klose c’è anche un aspetto tecnico: come evidenziato dal quotidiano, è un allenatore abituato a lavorare con i giovani. Per una Lazio che potrebbe dover aprire una fase nuova, ridurre l’età media e ricostruire parte della rosa, questa caratteristica potrebbe avere un peso nelle valutazioni.

Panchina Lazio, scelta delicata dopo una stagione complicata

Il nodo resta la direzione del progetto. Dopo il possibile addio di Sarri, la Lazio non potrà permettersi una scelta improvvisata. Serviranno idee chiare, coerenza e un allenatore capace di guidare una fase delicata, in un ambiente deluso e bisognoso di nuovi riferimenti.

Klose rappresenterebbe un ritorno suggestivo, carico di memoria e identità. Ma la società dovrà capire se il fascino del passato possa davvero trasformarsi in una soluzione credibile per il futuro.