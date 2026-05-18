Un dato fa riflettere in casa Lazio, nove rossi e un primato pesante: il derby aggiorna il conto delle espulsioni

L’espulsione di Rovella nel derby Roma Lazio conferma una fragilità disciplinare diventata ormai strutturale nella squadra di Sarri: il punto

La Lazio esce dal derby contro la Roma con un’altra ferita da aggiungere a una stagione già complessa. Oltre alla sconfitta e al peso emotivo di una stracittadina persa, i biancocelesti devono fare i conti anche con un nuovo cartellino rosso: quello rimediato da Nicolò Rovella espulso direttamente al 69’ dopo uno scontro che lo ha visto coinvolto insieme al giallorosso Wesley.

Un episodio che ha lasciato la squadra di Sarri in dieci uomini nella fase decisiva della partita e che aggiorna un dato ormai impossibile da ignorare. In questa stagione i biancocelesti hanno ricevuto ben nove cartellini rossi, di cui soltanto uno per doppia ammonizione. Tutti gli altri sono arrivati per espulsione diretta, segnale di una tensione agonistica spesso sfociata in errori gravi o gesti giudicati oltre il limite.

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Il dato sui rossi diventa un campanello d’allarme in casa Lazio

Il numero delle espulsioni racconta una parte importante della stagione laziale. La squadra di Sarri è infatti prima in Serie A per cartellini rossi ricevuti, con un margine netto sul Bologna, fermo a quota sei. Un distacco significativo, che rende il dato non più episodico ma strutturale.

In una stagione già segnata da risultati deludenti, contestazioni e difficoltà tecniche, l’aspetto disciplinare diventa un ulteriore elemento di riflessione. Restare spesso in inferiorità numerica significa complicare partite già difficili, ridurre margini di reazione e aumentare il peso fisico e mentale sul resto del gruppo.

Lazio, confronto europeo e responsabilità da analizzare

Il dato assume contorni ancora più pesanti se allargato ai cinque principali campionati europei. La Lazio è seconda a pari merito con il Rayo Vallecano, dietro soltanto al Real Oviedo, primo con dieci espulsioni complessive. Un piazzamento poco invidiabile, che certifica quanto la gestione nervosa delle partite sia diventata uno dei problemi centrali della stagione.