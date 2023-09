Caos nel Real Madrid, quattro giovani calciatori sono stati arrestati: il motivo

Real Madrid, secondo quanto riportano i media spagnoli quattro calciatori del club sono stati arrestati: la motivazione è clamorosa

E’ caos nelle giovanili del Real Madrid, quattro calciatori sono stati arrestati. A riportare la notizia è il club spagnolo con un comunicato, che spiega nel dettaglio quanto accaduto. I quattro ragazzi sono stati denunciati per un episodio di revenge porn, i quattro avrebbero pubblicato su varie chat, video e immagini della giovane nuda.

COMUNICATO – Il Real Madrid comunica di aver appreso che un giocatore del Castilla e tre giocatori del Real Madrid C hanno rilasciato una dichiarazione alla Guardia Civil in relazione ad una denuncia per la presunta diffusione di un video privato su WhatsApp. Quando il club avrà conoscenza approfondita dei fatti, adotterà le misure opportune