Canovi: «Se va via Milinkovic è un pezzo importante e non sarà facile rimpiazzarlo». Le parole del procuratore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il procuratore Alessandro Canovi, ha detto la sua sulla possibile cessione di Milinkovic da parte della Lazio.

PAROLE– «Quasi tutti i club italiani pensano prima a cedere e poi a comprare. Dall’Inter alla Juventus, ma un po’ tutte, perché si chiudono i bilanci ora. Anche la Lazio. Se va via Milinkovic è un pezzo importante e non sarà facile rimpiazzarlo. Ci sono 2-3 pezzi importanti che se andassero via devi rimpiazzarli con giocatori adatti a giocare la Champions »