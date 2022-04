Cannavaro: «Io ct dell'Italia? Non c'è nulla di vero. Sul futuro...»

Cannavaro: «Il calcio italiano si dia una svegliata. Scudetto? Ho questa sensazione». Le sue parole ai microfoni di Sky Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Cannavaro ha parlato della corsa scudetto e del futuro proprio e della Nazionale italiana. Di seguito le sue dichiarazioni.

SCUDETTO – «Sembra che tutti quanti non lo vogliano vincere. Chi lo merita? Si fa fatica a dirlo proprio per questo motivo. Il Napoli ha sprecato una grande occasione, il Milan ha pareggiato. Ora vediamo l’Inter, che ha un morale più alto».

NAZIONALE – «È normale che quando non si raggiunge una manifestazione come un Mondiale escano fuori nomi. Il mio passato con la Nazionale è importante, ma non c’è nulla di vero, sono solo cose che escono sui giornali. Però vuol dire che sto facendo bene. Mondiale? La mancata partecipazione ormai sembra essere diventata una normalità: questo è un sistema che non funzione, c’è da cambiare. Dobbiamo svegliarci».

FUTURO – «Io ho fatto la scelta di girare e fare esperienza all’estero, conoscendo altri paesi. Sono italiano e mi piacerebbe partire anche dall’Italia ma ripeto, bisogna fare qualcosa. Mi piacerebbe avere un progetto per far vedere cosa ho in testa».