Canigiani: «Promozione Effetto Domino, vi spiego tutti i dettagli»

Roberto Canigiani, responsabile marketing della Lazio ha parlato così della promozione Effetto Domino

Roberto Canigiani, responsabile marketing della Lazio, ha parlato così della promozione Effetto Domino ai microfoni di Lazio Style Radio.

PAROLE – «Iniziativa che abbiamo lanciato in occasione di Lazio – Spezia. Martedì è partita la vendita di Lazio – Udinese, si potrà usufruire di questa promozione acquistando il biglietto a un prezzo ridotto rispetto a quello base. L’effetto domino si concluderà con i biglietti per Lazio – Salernitana. Rimane ovviamente il vantaggio per gli abbonati, però vogliamo portare avanti delle iniziative con l’obiettivo di crescere dal punto di vista delle presenze. La partenza è confortante, contro lo Spezia ci sono stati 40 mila spettatori all’Olimpico. C’è anche la possibilità di migliorare il proprio settore. Chi ha acquistato una curva non deve necessariamente comprare un posto per lo stesso settore nella gara successiva. Operazione interessante che può portare a un bel risparmio dal punto di vista economico. Entrambe le sfide sono di pomeriggio, abbiamo visto il clima positivo, anche il meteo favorisce la partecipazione dei tifosi. Aggiungere sempre qualcosa in più per avere, più avanti, dei sold-out»