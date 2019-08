Canigiani: «Lieve impennata sugli abbonamenti». E per l’Europa League…

Marco Canigiani ha fornito l’ultimo aggiornamento sugli abbonamenti per il campionato e l’Europa League

Il campionato sta per iniziare e il popolo biancoceleste non vede l’ora di tornare nel proprio nido. Ci sono novità sulla campagna abbonamenti, le ha fornite il responsabile del marketing ai microfoni di Lazio Style Radio. Marco Canigiani si è espresso cosi: «Ci stiamo avvicinando ai 19.000 abbonati, la mattinata è stata intensa. Gli ultimi ritardatari hanno deciso di fare oggi l’abbonamento, quindi probabilmente raggiungeremo questo numero. Stiamo cercando di avere dati continuamente aggiornati, ci saranno presto nuove informazioni. Mini-abbonamento per i gironi di Europa League? Dobbiamo scontare un turno di squalifica, per questo stiamo valutando. Decideremo anche in base al valore delle avversarie. Se ne varrà la pena, penseremo a qualcosa».