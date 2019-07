Canigiani: «Il 10 presenteremo le maglie. E sugli abbonamenti…»

Le parole del responsabile della comunicazione della Lazio Marco Canigiani

La campagna abbonamenti è partita, il responsabile del marketing della Lazio Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per tutti gli aggiornamenti: «C’è stata una buona partenza, tante persone si sono presentate nei nostri punti vendita e, a parte qualche piccolo problema tecnico, tutto procede perfettamente. L’abbonamento ricordo che si può fare anche online caricandolo sulla Tessera Millenovecento: nel caso in cui un tifoso non ce l’avesse e volesse sottoscriverla, la tessera si può ottenere in tempo reale nei 3 Lazio Style abilitati. Gli abbonamenti cartacei si possono fare solo nei Lazio Style e nelle ricevitorie Ticket One Plus, consiglio di leggere bene le indicazioni per andare nel giusto punto vendita».

«Alla fine dell’anno l’abbonato ha sicuramente un grande vantaggio, non solo economico, ma anche logistico: ha sempre il suo posto, non deve andare a fare il biglietto tutte le volte, ha una serie di prelazioni. Avere l’abbonamento è un valore in più per il tifoso, un atto di fede. Fino al 21 non si possono acquistare i posti in prelazione agli abbonati dello scorso anno, c’è grande disponibilità comunque visto la grande capienza dello stadio: tolta questa prelazione, la vendita è libera a tutti. Il 10 luglio verranno presentate le maglie».