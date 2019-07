Canigiani: «In crescita gli abbonamenti in Tevere. Maglie? La seconda la più richiesta»

L’intervento del responsabile marketing della Lazio Marco Canigiani sulla campagna abbonamenti e la vendita delle nuove maglie

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, il responsabile marketing biancoceleste Marco Canigiani ha fatto il punto della situazione, in particolar modo sulla campagna abbonamenti e sulla vendita delle nuove maglie: «Sulla vendita degli abbonamenti, venerdì eravamo a quota 13mila, un ottimo numero. Sembra che ci sia una tendenza di crescita nel settore della Tevere, anche grazie alle nostre iniziative. Maglie? La seconda è al momento la più richiesta, è molto particolare e bella. Dopo la stipulazione dei calendari, decideremo cosa fare. Al momento sappiamo solo che Lazio e Roma giocheranno in trasferta l’ultima giornata di campionato, in vista di Euro 2020».