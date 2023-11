Candela sul Derby: «Due punti persi, ma Sarri e Mourinho sembrano contenti» Le parole dell’ex centrocampista

Intervistato da Retesport, Vincent Candela, ha espresso il suo personale parere sul pareggio tra Lazio e Roma.

«Hanno avuto un po’ di paura in campo, alla fine Sarri e Mourinho sembravano contenti ma secondo me un punto non è positivo. Per me sono due punti persi, per come la vedo io»