Cancellieri: «Voglio giocare con la Lazio ancora a lungo»

Cancellieri, l’attaccante biancoceleste ai microfoni di calciomercato.it ha parlato in occasione del premio Daniel Guerini

PAROLE – L’anno scorso a Verona ho esordito in Serie A, segnando in campionato e in Coppa Italia, è stata una prima stagione soddisfacente. Quello della Lazio è un livello alto, ci sono giocatori forti che hanno raggiunto risulatiti importanti. Penso che mi serva del tempo per ambientarmi e diventare incisivo. A chi mi ispiro? Mbappe!Sarri è un grande mister, mi ha fatto crescere motlo, anche nel ruolo della punta centrale, con lui posso fare bene. Spero di stare molti anni con Immobile nella Lazio e giocare al suo fianco