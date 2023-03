Cancellieri scala le gerarchie: il punto sul suo futuro

Il punto sul futuro del giovane esterno biancoceleste: scopriamo se ci sarà posto per lui

Matteo Cancellieri è un prospetto sul quale la Lazio potrà fare affidamento per il futuro della società.

La situazione del ragazzo non sembra essere lontana da Roma, soprattutto perché nel periodo recente sembrerebbe aver superato Luka Romero nelle gerarchie offensive di Sarri. 226 minuti finora giocati, rendono Cancellieri il primo cambio in attacco per il tecnico toscano.