Cancellieri e Romero in pre allarme: se Pedro non ce la fa… I due giovani pronti a prendere il posto dello spagnolo

Pedro dovrebbe farcela per Salernitana-Lazio ma come scrive Il Messaggero in caso di forfait dello spagnolo sarebbero pronti Luka Romero e Matteo Cancellieri.

Entrambi sono in pre allarme e con tantissima voglia di trovare minutiaggio. Per il talento argentino, dopo l’exploit di fine 2022, sono stati appena 27 i minuti giocati nel 2023.