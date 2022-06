Cancellieri ha firmato: l’attaccante è un nuovo giocatore della Lazio

Matteo Cancellieri ha firmato: come riportato da Di Marzio, l’attaccante è un nuovo giocatore della Lazio

Un’operazione che ha sorpreso tutti: la Lazio ha portato a Roma Matteo Cancellieri, lavorando a fari spenti.

L’attaccante – ormai ex Verona – si è sottoposto alle visite mediche di rito nel primo pomeriggio, poi con la firma sul nuovo contratto ha dato il via alla sua avventura in biancoceleste. Lo riporta Gianluca Di Mrzio.