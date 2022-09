Cancellieri, che impatto col Verona: progressioni devastanti e talento

Entrato nella ripresa di Lazio-Verona, Cancellieri ha fatto vedere buonissime cose

Matteo Cancellieri ha giocato poco più di 25′ contro il suo ex Verona, entrato nella ripresa al posto di Felipe Anderson, ma gli sono bastati per far vedere cose buonissime. Per il Corriere dello Sport, la sua prestazione è da 6,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Progressioni devastanti e talento. Un gol annullato per fuorigioco, un altro sventato da Montipò».