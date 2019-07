Campagna abbonamenti Lazio, si parte: in settimana l’annuncio

Probabilmente già tra oggi e domani arriverà l’annuncio dell’inizio della campagna abbonamenti della Lazio: le info

Abbonamenti Lazio, si parte. Tra qualche giorno, probabilmente già tra oggi e domani, arriverà l’annuncio. Risolti i cavilli burocratici che ne hanno posticipato l’uscita, la Lazio è pronta a presentare la nuova campagna per la stagione 2019/2020. Lo slogan, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe ispirarsi alla vittoria della settima Coppa Italia della storia del club, vinta contro l’Atalanta solamente qualche mese fa. Confermati i prezzi bassi delle ultime annate, così come le categorie ‘speciali’ ‘Aquilotti’, ‘Under 16’, ‘Donne’, ‘Over 65’, ‘Vecchio Abbonato’ e ‘Intero’, alle quali sarà aggiunta con tutta probabilità quella ‘Studenti’. L’obiettivo del club è quello di superare i numeri dello scorso anno, quando si riuscì a raggiungere le ventimila tessere. Forte dei risultati ottenuti e di un mercato in cui la società sta dimostrando di voler crescere, la Lazio chiama a raccolta i tifosi.