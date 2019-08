Campagna abbonamenti Lazio, obiettivo 20 mila: si spera nell’impennata per il derby

Procede la campagna abbonamenti della Lazio. La società spera di arrivare a quota 20 mila, ed il derby alla seconda può aiutare

Campagna abbonamenti Lazio / Procede la campagna abbonamenti della Lazio. Come svelato dal responsabile marketing Canigiani, è già stata superata quota 15 mila tessere, un buon traguardo, soprattutto se confrontato con i numeri degli scorsi anni. L’obiettivo, ora, è quello di raggiungere quota 20 mila, scrive il Corriere dello Sport. Il tempo a disposizione ci sarà: i tifosi hanno ancora due settimane per potersi abbonare. Fondamentale sarà il periodo di Ferragosto, in cui il club si attende un’impennata. Soprattutto ora che è stato presentato il calendario di Serie A: la Lazio giocherà la prima in casa il primo settembre contro la Roma. Il derby alla seconda giornata potrebbe aiutare a far crescere il numero degli abbonati. Come di consueto, i tifosi potranno contare su prezzi popolari.