Campagna abbonamenti Lazio, Canigiani: «Partiremo la prossima settimana»

Marco Canigiani, responsabile e coordinatore dell’Ufficio Marketing della Lazio, ai microfoni di Lazio Style Radio ha parlato della campagna abbonamenti biancoceleste.

PARTENZA – «Partiremo la settimana prossima anche se non so ancora il giorno preciso. Vista la grande attesa, credo che in tanti abbiano percepito il valore di acquistare un abbonamento anche da un punto di vista economico, anziché acquistare il biglietto partita per partita come accaduto negli ultimi due anni. Sarebbe bello avere sempre uno stadio come per Lazio-Verona. È innegabile che sia un’altra cosa vedere una partita con una cornice di pubblico così bella. Abbiamo un po’ diversificato l’offerta, ci saranno varie promozioni per alcune categorie tra cui anche le donne e gli over 65. Verrà inserita nel pacchetto anche la prima partita di Coppa Italia, ovvero l’ottavo di finale».

CONSIGLI PER L’ACQUISTO – «I tifosi potranno fare l’abbonamento online in modo tale da non creare lunghe code nei nostri negozi nei quali comunque sarà possibile fare solo alcune tipologie di abbonamenti. Ci si potrà recare anche presso i punti Vivaticket. Consiglio ai tifosi di reperire i vecchi tagliandi del 2019/2020 in modo tale che ognuno potrà confermare il proprio posto. Nel caso non sia possibile recuperarlo, può essere importante anche la procedura disponibile sul sito che consente di ottenere il codice smarrito. Per quanto riguarda la 1900 potrà essere utilizzata per caricare l’abbonamento per le partite casalinghe, anche se è scaduta. In quest’ultima circostanza la carta non sarà valida per le trasferte. Bisognerà rinnovarla per poter accedere in altri stadi d’Italia».