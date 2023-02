Cluj, Camora: «Lazio forte, ma siamo fiduciosi per la qualificazione». Le parole del difensore dei rumeni

Mario Camora, difensore del Cluj, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio.

FIDUCIA – Abbiamo fiducia, vogliamo qualificarci. Sappiamo che sarà una gara dura ma abbiamo fiducia.

ASSENZE LAZIO – No, non siamo tranquilli. Sappiamo che ogni riserva che entra ha un grande valore, non siamo tranquilli.

CHI SPERA IN UNA LORO DISFATTA – Ognuno è libero di dire quello che vuole, stando a casa non sono qui a giocare.

ANDATA – La Lazio è una squadra forte, con giocatori importanti. Non siamo stati attenti nella fine del primo tempo, la sconfitta solo per 1-0 non ci fa certo felici ma lascia aperte le nostre possibilità