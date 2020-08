Calendario Serie A, ecco la data del sorteggio

È arrivata l’ufficialità sulla data del sorteggio del nuovo calendario di Serie A.

Questa sera la Serie A 2020-21 conoscerà la sua ultima partecipante. La sfida tra Spezia e Frosinone completerà organigramma delle 20 squadre impegnate nella prossima stagione del massimo campionato italiano. Dopodiché sarà tempo di calendari: il sorteggio del calendario di Serie A 2020/2021 è stato fissato per martedì 1 settembre. La cerimonia andrà in scena non nella sede di Sky a Milano Rogoredo, bensì in via telematica attraverso il sito della Lega e i suoi canali ufficiali social, a causa soprattutto dell’emergenza Covid che non renderebbe fattibile ogni operazione nella maniera classica.