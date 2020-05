Sky Sport lancia l’idea per la sessione estiva del calciomercato: finestra autunnale in sovrapposizione alle prime giornate

Con il campionato che probabilmente riprenderà ad estate inoltrata, la sessione estiva del calciomercato subirà inevitabilmente dei cambiamenti.

La redazione di Sky Sport ha provato supporre un’ipotesi che possa combaciare con le tempistiche e non infici sul campionato: una finestra autunnale dal 1 settembre al 2 ottobre, probabilmente in contemporanea alle prime giornate della stagione 2020/2021. Ancora non è stata resa nota alcuna notizia, ma sicuramente le tempistiche saranno ridotte ed i valori dei giocatori scenderanno.