Calciomercato Parma, Conti ad un passo: ci sarà già in Coppa Italia?

Calciomercato Parma: crociati ad un passo dall’ingaggio di Andrea Conti dal Milan. Ci sarà già in Coppa Italia?

Il calciomercato del Parma si accende con una trattativa vicinissima alla chiusura. Andrea Conti sarà un nuovo giocatore dei crociati: il difensore arriverà dal Milan con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza del club.

Le parti, come spiega Tmw, stanno definendo gli ultimi dettagli dell’operazione che potrebbe chiudersi già nella giornata di domani: non è da escludere la sua presenza già in Coppa Italia contro la Lazio.