Calciomercato Lazio, Zakharyan si allontana: sempre più vicino alla Spagna

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il Real Sociedad sarebbe vicino agli ultimi dettagli dell’affare Zakharyan, giocatore accostato nelle ultime settimane anche alla Lazio.

Real Sociedad are closing in on the final details of Arsen Zakharyan deal. More than four clubs wanted him this summer but Real are now really close ⚪️🔵✨

Details being agreed this weekend; fee around €13m plus add-ons performance related. pic.twitter.com/TsTBZFGFrW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023