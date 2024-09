Calciomercato Lazio, l'ex obiettivo Vitor Roque: «Al Barcellona tutto COMPLICATO. Ora il Betis...»

Calciomercato Lazio, l’ex obiettivo Vitor Roque parla così della sua situazione dopo l’addio al Barcellona: le dichiarazioni

Accostato a lungo anche al calciomercato Lazio, Vitor Roque ha così parlato della sua situazione dopo il trasferimento al Betis. Le dichiarazioni riportate dal Mundo Deportivo.

LE PAROLE – «Al Barcellona è stato tutto complicato. Pensavo andasse diversamente. Qualche opportunità c’è stata, ma non come pensavo. Ora sono concentrato sul Betis e ringrazio Dio per l’opportunità di indossare la maglia della Nazionale. Essere in Europa è molto difficile. Sono partito molto giovane e sono andato subito in un grande club. A volte gli stessi giornalisti non capiscono, ti giudicano senza sapere quello che c’è dietro. Ma ora la mia mente è calma, questa è la cosa più importante».