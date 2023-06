Calciomercato Lazio, sono tre i nomi rimasti in lizza per il vice Immobile: ecco quali

Calciomercato Lazio, restano tre i nomi sulla lista di Sarri e Lotito per il ruolo di vice Immobile: Marcos Leonardo, Dovbyk e Pinamonti

Si restringe la lista del calciomercato Lazio per quanto riguarda il ruolo di vice Immobile. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, sono tre i nomi rimasti sulla lista di Sarri e Lotito.

Il primo è Dovbyk del Dnipro, valutazione 12 milioni di euro. Su di lui c’è anche il Porto. Il secondo è Marcos Leonardo, valutato fra i 15 e i 20 milioni di euro dal Santos e per il quale c’è già stato un incontro tra Lotito e Pimenta, sua procuratrice. Infine resta viva la pista italiana che porta a Pinamonti: valutazione intorno ai 20 milioni di euro, non è in vendita ma in caso di affondo dei biancocelesti chiederebbe al Sassuolo di essere liberato.