Lazio Vicario, Lotito vira sul portiere dell’Empoli: si chiude a questa cifra

La Lazio starebbe pensando di virare su Guglielmo Vicario e abbandonare Carnesecchi: si chiude a questa cifra

Il muro eretto dall’Atalanta per Carnesecchi è alto, altissimo. Gasperini ha tutta l’intenzione di convocare il suo portiere per il ritiro di lunedì e – per questo motivo – Lotito è pronto a virare su Vicario dell’Empoli, a meno che non sia una manovra tattica. La svolta può avvenire entro 48 ore, in vista del raduno di domenica a Formello.

Secondo Corriere dello Sport, la Lazio non ha intenzione di aumentare l’offerta (12+3) per Carnesecchi, la strada sembra sbarrata. Per questo risalgono le quotazioni di Vicario, che l’Empoli non cederà per meno di 15 milioni. Serve la stessa offerta presentata all’Atalanta per convincere patron Corsi. Inoltre Vicario è gestito da Gabriele Giuffrida, agente molto vicino ai biancocelesti. Tare lo aveva incontrato nella settimana in cui Carnesecchi si era fatto male in Nazionale, aveva gettato le basi per un’eventuale operazione.