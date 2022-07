Si intensificano i contatti tra la Lazio e Matias Vecino: serve uno sforzo dell’uruguaiano per chiudere. Le ultimissime

Dopo i sei (quasi sette contando Provedel) acquisti portati a termine, Sarri avrebbe richiesto ancora uno sforzo al proprio presidente per puntellare il centrocampo e riempire la casella di mezz’ala di riserva che è vuota.

Per questo motivo i contatti tra la Lazio e gli agenti di Matias Vecino si stanno intensificando: arriverebbe a parametro zero, ma l’uruguaiano dovrebbe ridursi l’ingaggio dai due milioni e mezzo che guadagnava all’Inter ai circa due che la Lazio gli offre. Se il centrocampista farà questo sforzo allora potrà convolare a nozze, in caso contrario il club capitolino virerà su altri obiettivi. Lo riporta Il Corriere della Sera.