Calciomercato Lazio, Vavro torna a Formello: cessione o rilancio?

Calciomercato Lazio, Denis Vavro tornerà alla base. Prima l’Europeo con la Slovacchia, poi dovrà convincere il nuovo allenatore

Denis Vavro rientrerà alla base, dopo l’esperienza all’Huesca. Nonostante tra le fila della squadra spagnola si sia ritagliato un ruolo da protagonista, la retrocessione condanna il difensore a tornare a Formello.

Come riporta il Corriere dello Sport, potrà sfruttare il palco dell’Europeo per rimettersi in mostra: è rientrato infatti nella lista dei preconvocati stilata da Tarkovic, ct della Slovacchia. Starà poi a lui convincere il futuro allenatore della Lazio a rimanere in biancoceleste.