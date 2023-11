Calciomercato Lazio, un’altra big di A piomba su De Paul: il possibile scenario di gennaio. Ecco di che squadra si tratta

In estate il nome di Rodrigo De Paul è stato più volte accostato alla Lazio ma alla fine i biancocelesti per sostituire Milinkovic hanno optato per Kamada e Guendouzi. Non è da escludere comunque che l’argentino possa tornare di moda, ma secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport un’altra big di Serie A è pronta a tentare l’assalto a gennaio.

Si tratta della Juve che per via delle defezioni di Pogba e Fagioli ha bisogno di rinforzi a centrocampo. L’ esperienza pregressa dell’argentino nel campionato italiano è piuttosto gradita ad Allegri che proprio per questo motivo lo preferirebbe all’astro nascente del Tottenham Pierre-Emile Hojbjerg. Vedremo se ci saranno sviluppi nella finestra di mercato invernale.