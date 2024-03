Calciomercato Lazio, una big di A in pole per Ferguson: le ultime sul futuro del centrocampista. Nuovi contatti con l’entourage del giocatore

Nuovi contatti con l’entourage di Ferguson per la Juve. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in Italia i bianconeri sono gli unici realmente sul centrocampista del Bologna, nonostante il giocatore sia apprezzato da tanti club di A come la Lazio.

Solo Juve, riferisce il quotidiano torinese: il club bianconero sembra intenzionato a fare sul serio, ma serviranno almeno 25-30 milioni di euro.