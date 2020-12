La Lazio sta facendo profonde riflessioni sul futuro di Senad Lulic: il club potrebbe intervenire sul mercato per sostituirlo

Senad Lulic è ormai fermo da quasi un anno. Il dolore alla caviglia sinistra non sembra attenuarsi dopo tre interventi e, alla ripresa degli allenamenti fissata per martedì, sarà valutato per capire il da farsi.

In caso di nuovo forfait, il club biancoceleste interverrà necessariamente sul mercato visto l’ infortunio di Fares (stiramento al soleo), e all’adattamento di Marusic (unica pedina disponibile insieme a Djavan Anderson per quella fascia). Secondo il Corriere dello Sport, al momento si sono fatti molti nomi, ma nessun interessamento reale. Biraghi è uno dei profili più gettonati, in secondo piano rimangono Domagoj Bradaric del Lille e Federico Ricca del Bruges (avversario della Lazio in Champions League).