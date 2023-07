Calciomercato Lazio, a centrocampo c’è Ricci in pole. La situazione

Calciomercato Lazio, Ricci del Torino è il nome in pole per il centrocampo biancoceleste: pronta una nuova offerta a Cairo

Come riportato dal Corriere dello Sport, il regista di centrocampo resta una delle priorità del calciomercato Lazio.

In questo senso, Samuele Ricci del Torino è balzato in pole, anche davanti a Torreira. Una prima offerta da 30-35 milioni complessivi per il centrocampista e per Sanabria è stata rifiutata da Cairo. Adesso Lotito tratta solo Ricci ed è pronto a mettere sul piatto un’offerta tra i 18 e i 20 milioni di euro. La richiesta è leggermente più alta ma si tratta con fiducia.