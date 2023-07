Calciomercato Lazio, per il centrocampo resta viva la pista Leandro Paredes: trattativa a fuoco lento con calciatore e PSG

Come riportato da Gianluca Di Marzio, non tramonta la trattativa tra il PSG e il calciomercato Lazio per Leandro Paredes.

Il centrocampista ha preso tempo col Galatasaray per capire l’evoluzione della vicenda: i dialoghi proseguono a fuoco lento sia con lui che con il club francese.