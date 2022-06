Calciomercato Lazio, si pensa al terzino sinistro: due i nomi

In questa sessione di calciomercato, la Lazio potrebbe concentrarsi anche sulla ricerca di un terzino sinistro: due i nomi

In questa sessione di calciomercato, la Lazio potrebbe concentrarsi anche sulla ricerca di un terzino sinistro e mancino, la cui assenza è una lacuna nella rosa biancoceleste.

I nomi, come evidenziato dal Corriere della Sera, sarebbero sempre quelli di Emerson Palmieri e Parisi. Gli ostacoli però sarebbero tanti, con l’italo-brasiliano che preferirebbe giocare la Champions e ha comunque uno stipendio molto alto. Più fattibile il giocatore dell’Empoli, su cui però potrebbe scatenarsi un’asta. Ed ecco che i biancocelesti potrebbero puntare molto sul giovane Pedrinho. Il classe 2002 in queste settimane sarebbe in Italia per ottenere il passaporto.