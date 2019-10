Dominik Szoboszlai ha parlato delle voci che lo riguardano

Dominik Szoboszlai, promettente astro nascente del calcio internazionale, in estate il suo nome è stato accostato con veemenza alla Lazio. Il classe 2000 di Székesfehérvár attualmente in forza al Salisburgo, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare delle voci di mercato che lo riguardano. Ecco le parole del gioiello ungherese.

VOCI DI MERCATO – «Per ora sono concentrato al 100% sui miei obiettivi qui a Salisburgo, non penso a queste voci di mercato. Quando arriverà il momento giusto prenderò la miglior decisione possibile».