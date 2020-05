Calciomercato, lunga fila di estimatori per Suarez ma la Lazio è favorita

Calciomercato Lazio, cresce la fila di pretendenti per Luis Suarez, ma dalla Spagna continuano a dare i biancocelesti favoriti

Il calciomercato sta per entrare nel vivo e il ds Tare è al lavoro per regalare ad Inzaghi qualche rinforzo per la prossima stagione. Un nome molto caldo è quello di Luis Suarez, attaccante classe ’97 di proprietà del Watford.

Come riporta il portale spagnolo Fichajes, sulle sue tracce, oltre ad Atletico Madrid e Valencia, ci sono anche Real Betis, Inter e Galatasaray ma specifica che la Lazio rimane la meta più gradita per la prossima stagione, a tal punto da aver già raggiunto un accordo di massima con il colombiano.