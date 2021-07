Calciomercato Lazio, la strategia per le fasce: Brandt in pole

Il calciomercato della Lazio ruota attorno agli esterni d’attacco: ecco qual è la situazione e qual è la strategia

A.A.A. cercasi esterno d’attacco. Può davvero essere questo l’annuncio idealmente appeso in casa Lazio. Infatti non basterà l’arrivo di Luka Romero, gioiellino 16enne che i biancocelesti hanno strappato a una folta concorrenza. La strategia in casa capitolina appare però ancora tutta da delineare.

L’obiettivo numero uno resterebbe Brandt del Borussia Dortmund, ma la trattativa con il Borussia Dortmund è tutt’altro che semplice. Discorso simile per lo scambio Correa-Sarabia: tutto appare bloccato. Ed ecco che, come raccontato da Il Corriere dello Sport, la Lazio potrebbe davvero puntare sui giovani. Luka Romero e Raul Moro, che sta già brillando sotto le Tre Cime di Lavaredo, potrebbero essere le due mini ali a disposizione di Sarri. Una nuova generazione potrebbe conquistare la squadra biancoceleste.