Romero, oggi è il suo giorno: ecco tutti i suoi record

Oggi è il giorno delle visite mediche di Luka Romero: ecco la storia e le curiosità sul 16enne, definito un vero e proprio enfant prodige

Enfant prodige. Questo il modo più chiaro e giusto in cui può esser chiamato e definito Luka Romero. Oggi in casa Lazio sarà con tutta probabilità il giorno del 16enne nato in Messico. Infatti, come rivelato ieri, sarà per lui tempo di visite mediche.

AFFARE – I biancocelesti, come raccontato da Il Corriere dello Sport, l’hanno strappato a una folta concorrenza, in primis del Borussia Dortmund. D’altronde si sta parlando di uno dei 2004 più promettenti d’Europa. Il ds Tare è riuscito a chiudere un’operazione importante, frutto degli ottimi rapporti con Ramadani e nata dopo che Romero si è liberato dal Maiorca, nonostante gli spagnoli abbiano provato a rinnovargli il contratto.

NUMERI – Il buon Luka dovrebbe unirsi alla squadra in quel di Auronzo di Cadore e rappresentare un’alternativa nella batteria degli esterni d’attacco. D’altronde a parlare per lui sono i numeri. Infatti ha esordito in Liga a soltanto 15 anni e 255 giorni. Ma non è tutto. Infatti nelle giovanili ha segnato ben 230 gol in 108 partite. Insomma, un vero e proprio record. Ovviamente il giocatore deve ancora formarsi e completarsi. Al maestro Sarri il compito di svezzarlo e farlo esplodere definitivamente.