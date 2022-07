Calciomercato Lazio, squadra entusiasta: Luis Alberto e Milinkovic motivati a restare

Il frizzante calciomercato della Lazio ha portato entusiasmo in squadra, con Luis Alberto e Milinkovic che ora sarebbero più motivati a restare

Prime settimane di calciomercato attivissime per la Lazio, come non si vedevano da tempo. In biancoceleste sono già arrivati Marcos Antonio, Cancellieri, Casale, Gila, Maximiano e Romagnoli. Rinforzi importanti per puntare alla qualificazione in Champions League nel prossimo campionato.

E come riportato da Il Messaggero, anche il gruppo squadra sarebbe entusiasta per la nuova politica della società. Tanto che anche i partenti illustri, nella fattispecie Luis Alberto e Milinkovic-Savic, sarebbero ora più motivati a restare per aiutare la Lazio a conquistare il quarto posto.