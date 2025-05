Calciomercato Lazio, spunta una nuova concorrente per un obiettivo dei biancocelesti: Fabiani ci prova lo stesso?

Condividi via email

Calciomercato Lazio, nuova concorrente in Serie A per un obiettivo dei capitolini: tutti gli aggiornamenti sul giocatore scelto da Fabiani

Non è ancora finita la stagione di Serie A ma quel che è sicuro è che la prossima sessione di calciomercato Lazio sarà incandescente. Sono molti i nomi che il Club ha già adocchiato in vista della sessione estiva e tra questi vi è Oumar Solet dell’Udinese.

Il centrale si è adattato molto velocemente al nostro campionato e sarebbe finito sia nelle mire di Fabiani che in quelle del Milan che, oltre a Gila, avrebbero messo nel mirino anche il francese. Si inasprisce quindi la concorrenza per un gioiellino il quale, nel prossimo anno, farà quasi sicuramente il salto di qualità in una squadra di vertice.