Gila Lazio, forcing del Milan per aggiudicarsi Gila dalla Lazio: gli aggiornamenti sul futuro dello spagnolo

Gila Lazio. Non sono solamente i capitolini a guardarsi attorno in vista della prossima sessione estiva ma anche il calciomercato Milan si è messo in moto mettendo sotto osservazione anche qualcuno dei gioielli nella vetrina biancoceleste.

Tra i giocatori della Lazio ce n’è uno che ha attratto le attenzioni dei rossoneri e si tratta di Gila il cui futuro è tuttora in dubbio. Lo spagnolo non è l’unico ad essere stato inserito nella lista degli osservati speciali a Milano in quanto sono stati segnati anche Cristhian Mosquera, difensore centrale destro del Valencia, Koni De Winter, difensore centrale del Genoa e Solet dell’Udinese.