Calciomercato Lazio, addio problema indice di liquidità: ora occhio alle sorprese

Calciomercato Lazio, i biancocelesti hanno finalmente risolto la questione legata all’indice di liquidità: possibili sorprese a gennaio?

Importante aggiornamento fornito da Repubblica Roma sul calciomercato Lazio del prossimo gennaio.

La società di Claudio Lotito ha finalmente sistemato l’incubo indice di liquidità: i parametri sono ora corretti e dunque, anche in vista del Bayern Monaco in Champions League, non sono esclusi interventi in entrata.