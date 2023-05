Arrivano notizie dalla Spagna per quanto riguarda il numero 9 biancoceleste

Dovrà difendersi da delle sirene spagnole la Lazio, che potrebbe avere alcuni problemi nel trattenere a Roma lo spagnolo Pedro.

Come riportato da elgoldital.com, ci sarebbe un forte interesse da parte del Valencia per il numero 9 dei biancocelesti. Il tutto sarebbe da ipotizzare in caso di salvezza per gli spagnoli.