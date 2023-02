Calciomercato Lazio: rimpianto Simeone, Sarri non era convinto. Oggi la sfida al Bentegodi per riscattarsi dal k.o. dell’anno scorso

Secondo quanto riportato da la Repubblica Roma per la sfida di oggi tra Verona e Lazio al Bentegodi, saranno presenti 1500 tifosi biancocelesti per supportare al massimo la loro squadra, soprattutto in un match difficile come quello col Verona, che rievoca ai tifosi capitolini ricordi non molto piacevoli.

L’anno scorso i gialloblù, infatti, si imposero sulla Lazio trionfando 4-1, grazie alle reti di Simeone, che in estate è stato vicinissimo a chiudere la trattativa con la società capitolina, ma Sarri non era convinto del suo acquisto. Potrebbe essere un rimpianto visto che il giocatore argentino sta facendo benissimo al Napoli.