Calciomercato Lazio, si muove lo scout Picchioni: visionati Valentini e un profilo top secret. Le ultime

Secondo quanto riporta Il Messaggero, la Lazio avrebbe l’intenzione di muoversi sul mercato a gennaio su tutti i reparti: difesa, centrocampo e attacco. Gila vorrebbe giocare con più continuità, ma il club si guarda intorno per sostituirlo. Patric ha suggerito Ramon Martinez Gil, suo cugino che milita nell’Atletico Siviglia.

Si tiene in considerazione anche il profilo di Nico Valentini del Boca Juniors, in scadenza di contratto a dicembre 2024. Un mese fa lo scouting Picchioni lo ha visionato dal vivo, ma la sua missione in Argentina era soprattutto per un altro obiettivo che al momento rimane segreto.